CHP’li Gürer: Zararlı ürünler markasıyla birlikte açıklanmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz olarak insanların yaşamını tehlikeye düşürebilecek ürünlerin halk tarafından bilinmesi gerektiğini belirtti.



Bozulmuş, değiştirilmiş gıda üreten ve satan firmaların adının ürün markasıyla birlikte önceki dönemlerde kamuoyuna duyurulduğunu anımsatan Gürer, “2012 yılından 2018 yılına kadar 769 firma ve bozuk 1.605 ürün açıklanmıştı. Son olarak Bakanlık 23/3/2018 tarihinde taklit ve bozulmuş gıda ürünlerini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı sitesinde bunlar yer alırken şu anda arasanız da zor buluyorsunuz” dedi.



Gürer, konuşmasında TBMM Başkanlığına çağrıda bulunarak, “Bozuk ve zararlı ürün, katkılı ürünleri halkın bilme hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Başkanlığınız tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına piyasada yapılan denetimler sonucu bozuk ve taklit ürünlerin neden açıklanmadığı konusunun iletilerek bununla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde soru yöneltmenizi talep ediyorum” diye konuştu.



CHP Milletvekili Gürer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Tarım Bakanlığı 2011 yılında çıkarılan düzenlemeye uyarak düzenli denetim sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Alo 174 hattına yapılan ihbarların yanında ülkenin tüm illerinde bakanlık, ürün incelemesi yapmalı, vatandaş ne yediğini, ne içtiğini bilmelidir. Belediyelerin ürün içeriğine yönelik denetim yetkisi kaldırıldı. Bu büyük bir sorun aslında. Bakanlık bunun için acil önlem almalıdır. İnsan sağlığına kast edenlerin ticarette yeri olmamalıdır. Bakanlık gerçekten denetim yapmıyor mu? Son açıklama tarihinden bugüne neredeyse 1 yıl geçti. Hiç mi bozuk ürün belirlenmedi çok merak ediyorum. Yoksa denetimler birilerini rahatsız mı ediyor?” dedi. (HABER MERKEZİ)

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