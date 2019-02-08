Merkez Bankasında işçilere sürgün şartlı sözleşme

Sinan GÜLER

Ankara

Merkez Bankasında Hizmet-İş’e üye oldukları için işten atılmak istenen taşeron işçilerin geçtiğimiz günlerde yaptığı eylem üzerine taşeron şirket geri adım attı. Ancak bu kez de işçilerin önüne içinde sürgün tehdidi bulunan bir iş sözleşmesi konuldu. Yeni iş sözleşmesinde “Aynı il veya diğer ilin komşu ilçesinde olan işyerinde geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilir” maddesi tepki çekti. Evrensel’e konuşan bir işçi, Merkez Bankasının işçilerin sendikal faaliyetlerinden rahatsız olduğunu ve kendilerine “Sendikadan çıkın” baskısı yapıldığını söyledi.

Merkez Bankasının temizlik hizmetlerini üstlenen taşeron ISS Tesis Yönetim Hiz. AŞ, daha önce sendikal faaliyetleri nedeniyle Merkez Bankasının sözleşme yenilemek istemediği işçilere mevcut çalışanlardan farklı bir sözleşme önerdi. Sözleşmede yer alan “Personel gerektiğinde çalıştığı işyeri sınırları içinde unvanı ve niteliği benzer işlerde yahut işverenin aynı il veya diğer ilin komşu ilçesinde olan işyerinde geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilir. Personel işverenin geçici veya devamlı olarak görevlendirdiği diğer işyerlerinde de çalışmaya peşinen muvafakat etmiştir” maddesi ise işçilerin tepkisi ile karşılandı.

Evrensel’e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir taşeron temizlik işçisi, söz konusu madde ile kendilerini Merkez Bankası ve taşeron firmanın istediği zaman Ankara’dan Yozgat’a sürebileceğini ifade etti. Söz konusu maddenin işçiler üzerinde baskı kurmak amacıyla hazırlandığını belirten işçi, Merkez Bankasının işçilerin sendikal faaliyetlerinden rahatsızlık duyduğunu ve taşeron firmanın bazı yetkililerinin kendilerine “Sendikadan çıkın” diyerek baskı kurduğunu iddia etti.