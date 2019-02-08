TBMM Başkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığından açıklama

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın, “AKP adaylarının Ankara’daki konaklama masraflarının Meclise ödetildiği ve Meclisten yaklaşık 150 aşçı ve garsonun Ankara’daki otellere ‘hizmet içi eğitim’ denilerek gönderildiği” iddialarına ilişkin olarak TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanlığından yazılı bir açıklama geldi.

TBMM’nin, 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay tarafından her yıl denetlenmekte olduğunu, ayrıca tüm harcama kalemlerinin ilgili bütçe döneminde TBMM Başkanlık Divanının bilgisine ve denetimine sunulduğunu belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin eğitim faaliyetleri dahil olmak üzere tüm harcama iş ve işlemleri açık ve şeffaftır. Söz konusu soru önergesinde yer alan hizmet içi eğitim, TBMM Genel Kurul çalışmalarına verilen iki haftalık ara boyunca, TBMM lokantalarında görevli garson ve aşçıların bilgi, görgü ve tecrübelerini daha da geliştirerek, Milletvekillerimize daha iyi hizmet vermelerine yönelik pratik eğitimi kapsayan programdır. Garson ve aşçılara yönelik bu eğitim, Ankara’da bulunan beş yıldızlı otellere resmi yazı ile başvurularak mesai durumları ve imkanları uygun olanlar ile herhangi bir bağlayıcı protokol olmadan ve eğitim hizmeti karşılığında herhangi bir ödeme yapılmadan tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca, otellerin TBMM personeline sağladığı eğitim karşılığında yol, yemek konaklama dahil herhangi bir ödeme yapılmamış ve bu anlama gelebilecek herhangi bir hizmet alımı da gerçekleştirilmemiştir.”

TBMM Başkan Vekili Hukuk Hizmetleri Başkanı Av. Memet Çobaş tarafından yazılı olarak gönderilen açıklamada, soru önergesinde sözü edilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

“AKP'nin otel parasını TBMM mi ödedi” tartışması