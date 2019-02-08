Adana Karataş Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, MHP'ye geçti

Adana'nın Karataş İlçesi Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, CHP'den yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Ünal, CHP Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarımız eğer çıtayı düşürmemiş başarılıysa, hukuksal herhangi bir gerekçe yoksa onlarla sonuna kadar birlikte yürüyeceğiz" yönünde açıklamalarının olduğunu anımsatarak, ilçede bazı müteahhitlere imkan vermediği için Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın müdahalesiyle partisinden aday gösterilmediğini ileri sürdü.

"Madem ortada böyle bir başarı var, neden aday gösterilmedim. Ben sosyal demokrat hamuruyla yoğrulmuş bir belediye başkanıyım." diyen Ünal, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Burası benim evim. Bırakın babamın zamanlarını, ben 17 yıl boyunca burada yemek yedim, çay içtim. Ben partinin öz evladıyım. Biz bunca yıl emek verdik, 'CHP iktidara gelsin' diye işte bunlar yüzünden bu hale geliyoruz ve paramparça oluyoruz. Demokrasiyi savunan bir parti olarak CHP ne yazık ki şahısların, doğruyu görmezden gelerek yanlış üzerinde diretilen anti demokratik kararlar ve Zeydan Karalar'ın keyfi talepleriyle yönetilmeye başlamıştır. Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanı olarak ben görevi halkın iradesiyle sonladırmak isterdim. Buna da hakkım olduğunu düşünüyordum. Bu hakkımın elimden alınması maalesef Karalar tarafından olmuştur. Ben CHP Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal yaşanan bu sıkıntılar ve anti demokratik yaklaşımlar sebebi ile 17 yıl ilçe başkanı ve 5 yıl belediye başkanı olarak hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi belirtmek istiyorum. Bundan sonra belediye başkanlığım süresindeki siyasi yaşantımı MHP'de sürdürmek istiyorum."

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü anımsatan Ünal, "Hak hukuk adelet araşıyı içerisinde benim genel başkanım buradan Ankara'ya kadar yürüdü. Hani emek, hani hak hukuk vardı. Bugün hakkı hukuku emeği hiçe sayan daha henüz seçilmemiş. Büyükşehir başkan adayı olan bir insan kendisini hakikaten Adana'da ağa mı zannediyor." diye konuştu.

Ünal, bundan sonra Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü için çalışacağını ve kendisini sevenlerin de aynı şekilde davranmasını istedi.

"MHP'ye başvurdunuz mu? şeklindeki soru üzerine Ünal, "Başvurmadım." yanıtını verdi. (AA)