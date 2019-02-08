EMEP’in seçimle alakası olmayan 6 Mayıs afişine seçim kanunundan ceza

Birkan BULUT

Ankara

Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘68 devrimci hareketinin önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı mezarları başında anma çağrısının bulunduğu afişleri gerekçe göstererek seçim kanununa muhalefet suçundan ceza verdi.

Geçtiğimiz yıl Denizlerin idam edilişinin yıl dönümü olan 6 Mayıs’tan 3 gün önce polis, afiş astığı esnada Emek Partisi Üyesi Erdal Eren Ataman’ı gözaltına aldı. Her yıl Karşıyaka Mezarlığında yapılan anma etkinliği için hazırlanan Emek Partisi ve Emek Gençliği imzalı afişler nedeniyle gözaltında alınan Ataman, ifadesi alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

TEK DURUŞMADA CEZA

Ataman hakkında açılan kamu davasının ilk duruşması Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, 3 Mayıs 2018 tarihinde Denizler ile ilgili afişleri astığı için Ataman’a ilk celsede “298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet” suçlamasıyla 6 ay hapis cezası verdi. Ardından ‘iyi hal’den bir ay indirime giden mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bırakarak 5 yıl başka bir denetim süresinde karar kıldı.

Fotoğraf: Evrensel

‘HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ BİR KARAR’

Evrensel’e konuşan Erdal Eren Ataman, “Savcıya göre Denizler için yapılan anmaya çağrı için astığımız afişler, seçim kanuna aykırı bulunmuş. Oysa Emek Partisi 24 Haziran seçimlerine girmemişti. Bunu duruşmada anlatmamıza rağmen mahkeme bana 5 ay hapis cezası verdi. Denizleri anmak için astığımız afişte bulunan ‘Emperyalizme ve Tek Adama Karşı” ibaresinin hakimde ‘Ceza vermezsem başıma bir şey gelir’ fikrini oluşturduğunu düşünüyorum. Bu hukuki değil, tamamen siyasi bir karardır” dedi.

KABAHATLAR KANUNU CEZASI YETMEDİ

Ataman’ın avukatı İlke Işık ise afiş gerekçesiyle müvekkiline zaten Kabahatler Kanunu’ndan para cezası verildiğini ama bununla yetinilmeyerek dava açıldığını söyledi. Suçlamanın seçim kanununa muhalefet olmasına karşın ortada bir seçim çalışması olmadığına dikkat çeken Işık, asılan afişin seçimlere yönelik değil, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişinin yıl dönümünde duyarlılık yaratmak için asılan bir afiş olduğunu dile getirdi. “Bunun seçim yasakları kapsamında değerlendirilmesi mümkün değil” diyen Işık, öte yandan seçim propaganda yasaklarını ihlal edebilmek için söz konusu siyasi partinin seçime girmesi gerektiğinin altını çizdi. Işık, “Aslında bu ceza, Denizler ile ilgili bir çalışmayı cezalandırmak için bulunmuş bir yol. İdam edilmelerinin ardından 46 yıl geçmesine rağmen Denizleri görmeye tahammülleri yok. Savcı düşünmüş taşınmış ve dava açmak için en sonunda bu yolu bulmuş, mahkeme de bunu kabul etmiş. İtiraz edeceğiz” dedi.