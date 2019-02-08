Canan Güllü: Şiddet ve cinsel istismar artıyor

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, cinsel istismar vakası şikayetlerinin arttığını söyledi.

Antalya’nın Serik ilçesinde 5 yaşındaki kızına nitelikli cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuksuz yargılanan A.A’nın davasına, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık A.A, şikayetçi İ.A'nın avukatı Serap Ertuğrul, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü katıldı. Daha önceki duruşmalarda yayın yasağı verilen dava mayıs ayına ertelendi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Canan Güllü, “Bu, ülkenin gerçekten büyük bir ayıbı ve bu ayıbın giderilmesi için federasyon olarak mağdurlara yardım etmek maksadıyla hukuki ve psikolojik destek veriyoruz” dedi.

'FİZİKSEL, PSİKOLOJİK VE EKONOMİK ŞİDDET BAŞVURUSU ALIYORUZ'

Türkiye’de şiddetin geleneksel bir süreci olduğunu söyleyen Canan Güllü, “Şiddet çok eskiden devam eden bir süreçte vardı. 2011 yılının ocak ayında federasyon olarak bunun algıdan öte boyut değiştirdiğini, yaralamalar ve ölümlere sebebiyet vereceğini söyledik. O dönemde zaten Adalet Bakanlığının şiddetin yüzde 1400 arttığına dair bir raporu var. Şiddet ve cinsel istismar artıyor, artıyor, artıyor. Bizim bir acil yardım hattımız var. Günde 2-3 istismar vakası almaya başladık. En az 10-17 şiddet vakası alıyoruz. Fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet başvurusu alıyoruz. Sayısal artmanın nedenlerinden biri ekonomik. Ekonomik kriz var, bir de erkeklik sendromunun tavan yaptığı bir durum var” ifadelerini kullandı.

Canan Güllü, “TBMM'ye 2016 yılında gelen erken yaş evlendirilmelerine karşı bir af var. Temel noktada hem siyasi iradede aksama var hem Türkiye'nin geleneksel yapısı içindeki baskılarla eril zihniyetin artması sonucu toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakımından BM'nin 2018 raporunda Türkiye 149 ülke arasında 131'inci sırada. Bu, kadını birey olarak görmeyen, cinsel obje sıfatının içine koyan zihniyetin, çalıştırmayan, okula göndermeyen, doğumuna, kürtajına, yaşamsal bütün kararlarına karışan bir benliğin olmasıdır. Bu kötü" dedi. (Antalya/DHA)