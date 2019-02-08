CHP’lilerden ‘temiz siyaset’ yürüyüşü

CHP’de belediye başkanlık adaylığı belirlemesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Maltepe’de Ali Kılıç’ın yeniden aday gösterilmesine tepki gösteren CHP üyeleri, Maltepe’den Anıtkabir’e, “Temiz siyaset temiz toplum” sloganıyla yürüyüşü başlattı.

Maltepe’de CHP Genel Merkezinin Ali Kılıç’ı yeniden belediye başkan adayı göstermesine tepki geldi. CHP ilçe yönetimi istifa ederken, adaya tepki gösteren bir grup CHP üyesi de Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Maltepe merkezinde bir araya gelen CHP’liler yürüyüş öncesinde açıklama yaptı. CHP’liler adına açıklamayı Eski CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu yaptı. Birilerinin adaylığı için açıklama yapmadıklarını anlatan Otlu, “Belediye kimin yönettiği değil, hangi ilkelerle yönetildiği önemlidir” dedi. “Yerel yönetim aday belirleme sürecinde topluma verilen mesajın doğru olmadığını düşünüyoruz” diyen Otlu, Ali Kılıç’ın tekrar aday gösterilmesine tepki gösterdi. Otlu, “Genel Başkanına sahtekar, düzen diyen boğazına çıngırak takmakla tehdit eden AKP’li bakan sevgi dolu bakışlar ile gururlu fotoğraf paylaşan, kendilerinin ve ailelerinin servetini açıklamayanlar aday yapılabiliyorsa bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Belediye başkanlıkları hemşehri, eş, dost ekip arkadaşı, manevi oğlu gibi altı boş, lümpen davranışlar ile belirlenemez” diye konuştu.

‘GÜVENDİĞİMİZ ADAYLAR’

İlçe örgütü aracılığıyla il başkanlığına ve genel merkeze ilettikleri kaygılarının dikkate alınmadığını kaydeden Otlu şunları söyledi: “Bu düzende sorun olduğunu hepimiz görüyoruz. AKP yöntemleri ile partimizi yönetemeyiz. Biz onlara benzemeyeceğiz. Onlar çalıyor diye tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Bizler emekçilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. beton çetelerinin, AKP talan düzeni iş birlikçilerinin partimize

ayar vermesine müsaade etmeyeceğiz. “Parti yetkililerine seslenen Otlu, hatadan dönmek erdemdir. Biz güvendiğimiz adaylarla sokakta olmak istiyoruz” dedi. Otlu,

Adalet Yürüyüşü’nün taçlandırıldığı Maltepe’deki alandan, Anıtkabir’e “temiz siyaset” sloganıyla yürüyüş yapacaklarını belirtti. İlk başta yürüyüşe izin vermeyen polis, yapılan görüşmelerin ardından yürüyüşe izin verdi. Gazetemiz baskıya girdiğinde yürüyüş sürüyordu.

İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Diğer yandan CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, aday belirleme sürecinde ilçe örgütünün hassasiyet ve taleplerinin göz ardı edildiğini savundu. Özkan, yaptıkları değerlendirmeler sonucunda istifa kararı aldıklarını belirtti. Özkan, Türkiye emekçilerinin ülke zenginliklerinden hak ettikleri payı alabilmeleri ve CHP’nin Türkiye’nin dört bir yanında iktidara gelebilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı. (İstanbulEVRENSEL)