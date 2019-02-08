Manisa’da alt yapı çalışması sırasında göçük yaşandı: 1 işçi yaralandı

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Tahir Elçi cinayeti 3 boyutlu modellemeyle incelendi: Fail bir polis

Diyarbakır Barosu, soruşturma dosyasında tek bir şüphelinin bile olmadığı Tahir Elçi cinayetine ilişkin yeni rapor hazırlattı: Fail, 3 polisten biri.