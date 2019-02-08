Manisa’da alt yapı çalışması sırasında göçük yaşandı: 1 işçi yaralandı
Manisa'da MASKİ'nin yaptığı alt yapı çalışmasında göçük meydana geldi. 1 işçi yaralandı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Fotoğraf: DHA
Manisa'nın Selendi ilçesindeki kanalizasyon çalışmasında, 3 metrelik çukurda meydana gelen göçükte belden aşağısı toprak altında kalan 41 yaşındaki Selami Çakır, yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (MASKİ) Kurtuluş Mahallesi'nde kanalizasyon alt yapı çalışması yapılırken, göçük meydana geldi.
Yaklaşık 3 metrelik çukurda çalışırken, belden aşağısı toprak altında kalan MASKİ işçisi Çakır, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çakır'ı kurtarmak için çalışma başlattı.
İşçinin üzerine yığılı toprağın bir kısmı kepçeyle alındı. Kurtarma ekipleri, kazma küreklerle Çakır'ın çevresindeki toprağı boşalttı.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtarılan Çakır, ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Selami Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, göçükle ilgili soruşturma başlattı. (Manisa/DHA)