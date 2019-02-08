08 Şubat 2019 13:25
Flamengo antrenman tesislerinde yangın çıktı, 10 kişi öldü
Brezilya'nın en meşhur takımlarından Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.
Maracana'daki Flamengo taraftarları
Fotoğraf: Pedro Lopez/Flickr(CC BY 2.0)
Brezilya'nın en popüler futbol kulüplerinden Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Flamengo'nun Ninho de Urubu antrenman tesislerinde genç takımın yatakhanesinde çıkan yangında 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Oyuncular uyurken çıkan yangının neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.
Rio de Janeiro'daki Flamengo, Brezilya tarihinin en başarılı ve meşhur futbol kulüplerinden biri. (SPOR SERVİSİ)