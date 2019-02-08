Flamengo antrenman tesislerinde yangın çıktı, 10 kişi öldü

Brezilya'nın en popüler futbol kulüplerinden Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Flamengo'nun Ninho de Urubu antrenman tesislerinde genç takımın yatakhanesinde çıkan yangında 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Oyuncular uyurken çıkan yangının neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Rio de Janeiro'daki Flamengo, Brezilya tarihinin en başarılı ve meşhur futbol kulüplerinden biri. (SPOR SERVİSİ)