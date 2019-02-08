Boşandığı eşine şiddet uygulayan erkekten 'tanıdık' savunma: Aldattı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, boşandığı 2 çocuğunun annesi 23 yaşındaki M.Ö.’yü cinsel ilişki teklifini reddettiği için şişe parçasıyla yüzünden, kolundan ve boğazından yaralayıp, başına demir çubukla vurmakla suçlanan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Ölümden dönen, 22 dişi kırılan ve estetik ameliyat geçirmek zorunda kalan kadın, duruşma öncesi eski eşini görünce baygınlık geçirdi. Sanık mahkemede ‘tanıdık’ savunmayı yaptı: Küçük kızımın babasının ben olmadığımı düşünüyorum.

M.Ö., sanık A.Ç.’den alkol bağımlısı olduğu ve kendisine sürekli şiddet uyguladığı gerekçeleriyle boşandı. Sanık erkek, 24 Ağustos 2018 gecesi çocuklarını görme bahanesiyle boşandığı eşinin evine geldi. Sanık erkek iddiaya göre, boşandığı eşi ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Genç kadının reddetmesi üzerine de, eline geçirdiği soda şişesini kırıp, Meryem Özer'i kolunu, yüzünü ve boğazını keserek, başına da demir çubukla defalarca vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan kadının boynundaki kolyeyi ve cebindeki 200 TL'yi de aldığı öne sürülen erkek, olay yerinden kaçtı. Gürültüleri duyan komşuları, 112 Acil Servis ile polise haber verdi. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, polis de zanlıyı ertesi gün yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüzü kesikler nedeniyle tanınamayacak hale gelen ve 22 dişi kırılan genç kadın, tedavisinin ardından estetik ameliyat olarak taburcu edildi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Nazilli 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık hakkında, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması öncesi eski eşini adliye koridorunda gören genç kadın baygınlık geçirdi. Bir süre sonra kendisine gelen ve duruşmaya katılan kadının ifadesi, eski eşinin salonda olmadığı sırada alındı.

‘TANIDIK’ BAHANE: BİRKAÇ KİŞİYLE DOST HAYATI YAŞIYOR

Sanık erkek savunmasında ‘tanıdık’ bahaneyi sundu: Pişmanım, eski eşim birkaç kişiyle dost hayatı yaşıyor. Küçük kızımın babasının ben olmadığımı düşünüyorum.

GENÇ KADIN: YAŞADIĞIM TRAVMAYI ATLAMADIM

Daha sonra sanığın salondan çıkarılmasının ardından, genç kadının ifadesi alındı. Psikolojisinin bozulduğunu belirten genç kadın, "15 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdim. 3 estetik operasyon geçirdim; ancak hala yüzümdeki izler duruyor. Aldığım darbelerden dolayı kırılan 22 dişim için operasyon geçireceğim. Şu an çorba ve mama ile besleniyorum. Yaşadığım travmayı hala atlamadım. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Duruşma, sanık Ali Çetin'in tutukluluğunun devamına karar verilip, 8 Mart'a ertelendi. (Aydın/DHA)