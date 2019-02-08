ABD'nin "insani yardım" konvoyu Kolombiya'ya protestolarla ulaştı
ABD'nin Venezuela'ya kendini devlet başkanı ilan eden Guiado'nun talebi üzerine gönderdiği konvoy Kolombiya'ya protestolar altında ulaştı.
Fotoğraf: Juan David Moreno Gallego/AA
ABD'nin, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun isteği üzerine gönderdiği ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) "insani yardım" kamyonları Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta şehrine ulaştı.
ABD'nin Bogota Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "USAID'ın insani yardım taşıyan ilk kamyonları Kolombiya'da. Geçici devlet başkanı Juan Guaido'nun talebi üzerine, insani yardımları en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, geçen hafta twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'ya insani yardım gönderileceğini duyurmuştu.
Kolombiya ile Venezuela'yı bağlayan Las Tienditas Köprüsü, salı günü Venezuela kolluk kuvvetleri tarafından Kolombiya'dan gelecek insani yardıma karşı beton barikatlar, demir teller ve konteynerler koyularak kapatılmıştı.
ABD, KOLOMBİYA'DA PROTESTO EDİLDİ
Öte yandan Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir araya gelen yüzlerce kişi, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı gösteri düzenledi. Gösteride Filistin bayrakları da taşınırken antiemperyalist mesajlar verildi. (Bogota/AA)