08 Şubat 2019 11:35

Haiti'de hükümet ve yolsuzluk protesto edildi

Haiti’de halk, yolsuzluk iddialarını soruşturma konusunda başarı gösteremeyen Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifası talebiyle eylem yaptı.

Haiti'de hükümet ve yolsuzluk protesto edildi

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise (beyaz gömlekli) ve yanında istifa eden Başbakan Jack Guy Lafontant. Fotoğraf: B. Magloire/VOA

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    Haiti'de yolsuzluk karşıtı gösteriler sırasında çıkan olaylarda bir kişi daha hayatını kaybetti. Başkent Port-au-Prince'de, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen eylemlere binlerce kişi katıldı. Haitililer yolsuzluk iddialarını soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifasını istedi.

    Polis yetkilisi Gary Desrosiers, yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, 36 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

    Haiti'de geçen yıl düzenlenen eylemlerde 8 kişi yaşamını yitirmişti. Devlet Başkanı Jovenel Moise, yolsuzluğu soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle istifasını isteyen muhalif gruplara diyalog çağrısında bulunmuştu.

    Haiti Senatosunca yürütülen bir soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.

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