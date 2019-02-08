İzmir’de CHP’nin Selçuk ilçe yönetimi istifa etti

İzmir’de CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları yönetimleriyle birlikte görevi bıraktıklarını açıkladı.

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Çalışkan, “28 bin seçmenli bir ilçenin belediye meclis üyeleri dahi genel merkez tarafından belirlenmek isteniyor” diyen Çalışkan, “Bunun anlamı yerel demokrasi ve yerel örgütlenmenin tasfiyesinden başka bir şekilde açıklanamaz. CHP'li olmamızın tek sebebi evrensel demokrasi ve çağdaş hukuk talebimizdir. CHP bu taleplerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek bir parti olmakla birlikte Genel Merkez yöneticilerinin bir bölümünün bu ideallerden uzaklaştığı açıktır. Bu nedenle, antidemokratik bu süreçte ilçe başkanlığı görevini yürütemeyeceğimi kamuoyu ile paylaşıyorum. Yönetim kurulum, kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulları da bu koşullarda görevlerini devam ettiremeyeceklerini bildirmiştir. Partimizin ve ülkemizin hak ettiği demokrasi kültürüne ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. (İzmir/DHA)