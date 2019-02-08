CHP’nin Selçuk ve Çorlu ilçe yönetimleri istifa etti

İzmir’de CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları yönetimleriyle birlikte görevi bıraktıklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Çalışkan, “28 bin seçmenli bir ilçenin belediye meclis üyeleri dahi genel merkez tarafından belirlenmek isteniyor” diyen Çalışkan, “Bunun anlamı yerel demokrasi ve yerel örgütlenmenin tasfiyesinden başka bir şekilde açıklanamaz. CHP'li olmamızın tek sebebi evrensel demokrasi ve çağdaş hukuk talebimizdir. CHP bu taleplerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek bir parti olmakla birlikte Genel Merkez yöneticilerinin bir bölümünün bu ideallerden uzaklaştığı açıktır. Bu nedenle, antidemokratik bu süreçte ilçe başkanlığı görevini yürütemeyeceğimi kamuoyu ile paylaşıyorum. Yönetim kurulum, kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulları da bu koşullarda görevlerini devam ettiremeyeceklerini bildirmiştir. Partimizin ve ülkemizin hak ettiği demokrasi kültürüne ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP’NİN ÇORLU İLÇE TEŞKİLATI DA İSTİFA ETTİ

CHP Çorlu İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer ile yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

Fotoğraf: DHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde CHP İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer ile yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Dönmezer, kendisi ile birlikte yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 17 kişinin görevlerinden istifa ettiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

Dönmezer, “Gerçekleştirilen delege seçimlerinde partililerimizin bizlere verdiği yüzde 86'lık delege desteği ile sandıktan çıkarak bu yönetim kadrolarını oluşturduk. Ön seçim istedik çünkü; Ankara'daki bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak kararın, Çorlu'da yaşayan binlerce kişinin yaşamını etkileyeceğini biliyorduk. Ön seçim istedik çünkü, her gün eleştirdiğimiz tek adam diktasına karşı partimizde demokrasinin işletilmesi gerektiğine inanıyorduk” dedi.

Tolga Kerem Dönmezer, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olarak başta Çorlu ve Tekirdağ olmak partimizin başarılı olması için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini sözlerine ekledi. (Tekirdağ/DHA)