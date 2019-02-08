Amazon patronu Jeff Bezos: Çıplak fotoğraflarımla tehdit ediyorlar

E-ticaret tekeli Amazon’un patronu ve aynı zamanda dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, tabloid National Enquirer gazetesinin kendisini çıplak fotoğraflarını yayımlamakla tehdit ettiğini iddia etti. Kendisine gönderilen tehdit mektuplarını yayınlayan Bezoz, “Benim pozisyonumda bir kişi bu tür bir zorbalığa dayanamıyorsa, kaç kişi dayanabilir?” ifadesini kullandı.

Amazon CEO'su Jeff Bezos’un, kişisel blog sayfasında National Enquirer'in kendisine şantaj yaptığını iddia ederek kendisine gönderdikleri yazışmaları yayınlaması ABD’de büyük yankı uyandırdı.

GAZETE, TRUMP'A YAKIN

Washington Post’un da sahibi olan Bezos’un, sevgilisi Lauren Sanchez ile aşkını ortaya çıkaran fotoğrafları, yine ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın arkadaşı David Pecker'ın CEO'su olduğu National Enquirer dergisinde yayınlanmıştı.

ABD’de süpermarketlerde satılan National Enquirer’in bağlı olduğu American Media Inc. (AMI) şirketi hakkındaki soruşturmadan geri çekilmediği sürece, açık fotoğraflarının yayımlanmasıyla tehdit edildiğini kaydeden Bezos, bu tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, e-postalarda yer alan fotoğraflarla ilgili bilgileri de yayımladı.

Derginin editörü Dylan Howard tarafından gönderilen e-postalarda, Bezos’un sol elinde telefon tutarken çıplak çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, ayrıca Bezos’un evlilik yüzüğünün de görüldüğü fotoğraflar arasında sevgilisi Lauren Sanchez’in de fotoğraflarının bulunduğu iddia edildi.

Amazon’un sahibi Bezos, National Enquirer’in eski Los Angeles TV sunucusu olan sevgilisi Lauren Sanchez’le olan ilişkisini ilk ortaya çıkarıp yayınlaması sonrasında eşi McKenzie ile boşanmıştı. Bezos, bu olay sonrası özel dedektif Gavin de Becker'i bu sızıntıyı bulması için görevlendirmişti.

Bezos, bu olaydan birkaç gün sonra, AMI'den bir temsilcinin kendisine yaklaştığını ve ‘soruşturmamızı durdurmazsak’ metin mesajlarının ve fotoğrafların daha fazlasını yayımlamakla tehdit ettiğini iddia etti.

Tehdit mektubunda “Bu e-postayı göndermekten hiçbir editör memnuniyet duymazdı. Umarım sağduyu hızlı bir şekilde hakim olabilir” ifadeleri yer alırken, AMI’nin genel başkan yardımcısı ve de Becker’in avukatı arasında geçtiği iddia edilen başka bir e-postadaysa tarafların karşılıklı olarak kabul edilebilecekleri ve AMI’nin siyasi olarak motive edildiğini veya siyasi güçler tarafından etkilendiğini öne sürecek hiçbir bilgi veya temele sahip olmadıkları yönde atıfta bulunacaklarını kabul eden bir anlaşma önerisi yeraldı.

"BEN DAYANAMIYORSAM KAÇ KİŞİ DAYANABİLİR"

Bezos, Medium.com’daki blog sayfasında yayımlanan e-postanın “AMI’nin gazetecilik ayrıcalıklarını silahlandırma, gerçek gazeteciliğin ilkelerini ve amacını görmezden gelme konusunda üne sahip olduğunu” belirtti.

AMI, daha önce eski Playboy modeli Karen McDougal’un Trump'la ilişkisini 150 bin dolar vererek yayımlamadığını, Adalet Bakanlığı ile yaptığı dokunulmazlık anlaşması sayesinde kabul etmişti.

Bezos, AMI'nin “gasp ve şantaj”a devam etmesine izin vermek yerine, “tehdit ettikleri şahsi zarar ve utançlara rağmen” e-postaları serbest bırakmaya karar verdiğini belirterek şunları kaydetti “AMI’ın vereceği herhangi bir kişisel utanç, arka koltuğa geçmeme neden olabilir, çünkü burada çok daha önemli bir konu var; Benim pozisyonumda bir kişi bu tür bir zorbalığa dayanamıyorsa, kaç kişi dayanabilir?” (New York/DHA)

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