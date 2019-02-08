Fatih Belediyesine ait çöp kamyonunun altında kalan sürücü ağır yaralı

İstanbul Fatih, Cibali Mahallesinde kaza meydana geldi.

Fatih Belediyesine ait çöp kamyonetinin sürücüsü Gürol Köseoğlu, Cibali Mescidi Sokak’taki çöp konteynerine aracı yanaştırdı. Konteyner boşaltılacağı sırada Köseoğlu da araçtan indi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çöp kamyoneti hareket etti.

Fotoğraf: DHA

KAMYONETİN ALTINDA KALDI, AĞIR YARALANDI

Sürücü Köseoğlu hareket eden kamyoneti durdurmak için peşinden koştu. Kayan kamyonet bir evin duvarına çarparak dururken, sürücü aracın altında kaldı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye geldi. Aracın altında kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sürücü kamyonetin altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri de ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kamyonet otoparka çekildi. (İstanbul/DHA)