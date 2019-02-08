CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bir günde bin soru önergesi verdi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir günde tam bin soru önergesi verdi.
Fotoğraf: MA
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle çoğu hak ihlali olmak üzere bir günde tam bin soru önergesi verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir günde tam bin soru önergesi verdi. Bazı önergelerde Oktay’a tek soru yöneltildi.
Soru önergelerinin içeriği ise ağırlıklı olarak hak ihlalleri kapsamında olmakla beraber, çocuk hakları, çocuk istismarı, eğitim-öğretim, cezaevlerindeki tutuklulara dönük muamele, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile kadınların istihdamı, hayvan hakları, ekonomi, sağlık hakkı, yargısız infazlar, gözaltı ve tutuklamalar, ekonomiye ilişkin.
Soru önergelerindeki bazı sorular şöyle:
- Türkiye’de cezaevlerinde bulunan toplam tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır?
- Türkiye’de yaşam hakkı ihlal edilerek gözaltında ölen kişilerin sayısı nedir?
- Türkiye çocukların refahı ve eğitimleri kapsamında dünya eğitim sistemi sıralamasında kaçıncı yer almaktadır?
- 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında, işsizlik ödeneği için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken toplam tutar ne kadardır?
- 1 Kasım 2015–4 Şubat 2019 tarihleri arasında yıllar bazında kaç Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçirilmiş ve kaçına Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzin Kimliği verilmiştir?” (MA)