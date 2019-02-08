CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bir günde bin soru önergesi verdi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle çoğu hak ihlali olmak üzere bir günde tam bin soru önergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir günde tam bin soru önergesi verdi. Bazı önergelerde Oktay’a tek soru yöneltildi.

Soru önergelerinin içeriği ise ağırlıklı olarak hak ihlalleri kapsamında olmakla beraber, çocuk hakları, çocuk istismarı, eğitim-öğretim, cezaevlerindeki tutuklulara dönük muamele, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile kadınların istihdamı, hayvan hakları, ekonomi, sağlık hakkı, yargısız infazlar, gözaltı ve tutuklamalar, ekonomiye ilişkin.

Soru önergelerindeki bazı sorular şöyle: