Kocaeli'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolu Sucuali mevkisinde Ceyhun Çapan idaresindeki 34 PE 1066 plakalı otomobil ile Şaban Taşdemir yönetimindeki 41 P 5466 plakalı öğrenci servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Çapan hayatını kaybederken, servis sürücüsü ile 8 öğrenci de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından, çevredeki hastanelere götürüldü.

Çapan'ın cenazesi, yapılan incelemelerden sonra Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (Kocaeli/AA)