Ünlü jokey ‘nitelikli cinsel saldırı’dan 20 yıl hapis cezası aldı

U.P. ifadesinde saldırıya maruz kalan kadının rızası olduğunu iddia etti. Diğer şüpheliler ise saldırı sırasında evde olduklarını ancak saldırının yaşanmadığını savundu. Yargılama devam ederken mahkemeye başvuran N.P. şikâyetinden vazgeçti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz 3 sanık da katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep etti. U.P. ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi. Diğer iki sanık da ‘nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası aldı. (DHA)