08 Şubat 2019 09:35Son Güncellenme Tarihi: 08 Şubat 2019 10:00
Malatya’da iki otobüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı
Malatya’da özel halk otobüsüyle şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
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Fotoğraf: DHA
Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. (Malatya/AA)
ETİKETLER: Malatyatrafik kazası
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