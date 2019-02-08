Malatya’da iki otobüs çarpıştı, 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Mustafa Kozan, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş da olay yerinde incelemelerde bulundu. (Malatya/AA)