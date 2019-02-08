08 Şubat 2019 09:35Son Güncellenme Tarihi: 08 Şubat 2019 12:51
Malatya’da iki otobüs çarpıştı, 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Malatya’da özel halk otobüsüyle şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
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Fotoğraf: DHA
Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Mustafa Kozan, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş da olay yerinde incelemelerde bulundu. (Malatya/AA)