CHP'nin Seferihisar adayı Yelda Celiloğlu çekildi

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İzmir Seferihisar’dan belediye başkan adayı gösterdiği Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.

CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Solak, Celiloğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle çekildiğini duyurdu.

Adaylık başvurusu yapmadan aday gösterilen Celiloğlu'nun adı Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı gösterilmesi sonrası açıklanmıştı.

Celiloğlu, adaylığını "Genel merkezin takdiri" diye açıklarken, parti örgütünden tepki gelmişti. Eski Seferihisar CHP İlçe Başkanı Koray Acaroğlu, Celiloğlu'nun adaylığına ''Bu, örgüte küfretmektir" deyip istifa etmişti.

Ege'de Son Söz'ün haberine göre Celiloğlu'nun yerine CHP'nin Seferihisar'daki eski İlçe Başkanı İsmail Yetişkin'in atanacağı ifade edildi.

Gelişmeyle ilgili konuşan Yetişkin, "Evraklarımız Ankara'ya gönderildi. Onay bekliyoruz. Partimiz ve Seferihisarımız için hayırlısı olsun" dedi. (HABER MERKEZİ)

AKP’nin Elazığ Maden’deki adayı Ekrem Kaçar çekildi

Gün gün 31 Mart yerel seçim takvimi

EMEP yerel seçim tutumunu açıkladı: Tek adam ittifakına oy yok!