AKP’nin Elazığ Maden’deki adayı Ekrem Kaçar çekildi

Elazığ'ın Maden ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Belediye Başkan Adayı Ekrem Kaçar, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Kaçar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aday gösterildiğinden bu yana çalışmalar yürüttüğünü ancak bu sırada sağlık sorunlarının ortaya çıktığını belirtti.

Kaçar, “Her zaman bir ferdi olmaktan gurur duyduğum AK Parti'nin bu süreçte yeni bir değerlendirme yaparak daha etkili bir seçim kampanyası yürütecek, ilçemize çok daha başarıyla hizmet verecek bir arkadaşımızı belediye başkan adayı olarak belirlemesini sağlamak adına parti büyüklerimizin de olurlarını alarak, AK Parti Maden Belediye Başkan adaylığından feragat etmiş bulunmaktayım” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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