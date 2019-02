ABD'de beyzbolun ilk siyah menajeri Frank Robinson yaşamını yitirdi

ABD’de beyzbolun en üst düzey ligi Major League Baseball (MLB) tarihindeki ilk siyah menajer Frank Robinson 83 yaşında hayatını kaybetti.

Baltimore Orioles’le 1966 ve 1970’te şampiyonluk yaşayan Robinson, 1975’te Cleveland Indians’ta menajerlik görevini üstlenerek MLB tarihinin ilk siyah menajeri olmuştu.

Kariyeri boyunca Cincinnati Reds, Los Angeles Dodgers, California Angels, Cleveland Indians formaları da giyen Frank Robinson, Cleveland Indians'ın yanı sıra San Francisco Giants, Baltimore Orioles, Montreal Expos/Washington Nationals takımlarında menajerlik yaptı. Robinson, MLB’de yönetici olarak da görev aldı.

1935 yılında Teksas eyaletine bağlı Beaumont’ta doğan Robinson, Kaliforniya, Oakland’da büyüdü. Robinson, NBA efsanesi ve NBA tarihinin ilk siyah koçu Bill Russell’la aynı basketbol takımında oynadı. Bill Russell, Robinson'ın ölümü sonrası Twitter hesabından "Onu tanımak büyük bir mutluluk ve onurdu. En iyilerden birini kaybettiğimizi hepimiz biliyoruz ama aslında bir dostu kaybettik" dedi.

Heartbreaking news in the passing of my Dear Friend & @McClymondsHS classmate Frank Robinson. It was my pleasure & great honor to have known him. We all know we lost one of the Greats, what we really lost was a Friend. RIP @MLB @NBA @BleacherReport @MSNBC @CNN @SFGiants pic.twitter.com/KETXL9MhT8