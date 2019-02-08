ABD nisan sonuna kadar Suriye'den tamamen çıkıyor iddiası

ABD'nin Suriye'deki güçlerinin tamamının nisan sonuna kadar ülkeden çekmeyi planladığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin görevdeki ve eski Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin PKK/YPG'nin korunması için herhangi bir plan yapılmasını beklemeden nisan ayı sonuna kadar Suriye'den çekilmeyi tamamlaması beklendiği iddia edildi.

ABD Suriye’den neden çekildi?

Yetkililerin birkaç gün içinde IŞİD'in elindeki son beldenin de alınması ile ABD'nin Suriye'deki güçlerinin artık tamamen çekilmeye odaklanacağını ifade ettiği öne sürüldü. ABD güçlerinin önemli bir kısmı mart ayında çekilmiş olacağı, geri kalanının ise nisanın sonuna kadar Suriye'den ayrılacağı ileri sürüldü.

ABD'nin PKK/YPG'nin korunması konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığının ancak bu konuda yol alınmadığı belirtilen haberde yetkililer, ABD güçlerinin, YPG/PKK için herhangi bir koruma planı olmaksızın ülkeden çekileceği ifade edildi.

Pentagon ise Wall Street Journal'da yer alan iddialara yönelik açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak Trump, dün IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta içerisinde IŞİD'in elindeki topraklarının tamamının alındığını duyurabileceğini ifade etmişti. (AA)

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