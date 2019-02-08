75 yaşındaki Perihan Pulat’ı darbeden polise 3 bin lira para cezası

Ankara Yüksel Caddesi'nde 1 Mayıs 2018 günü “İşimizi geri istiyoruz" talebiyle yapılan eylemde 75 yaşındaki Perihan Pulat'ı darbeden polis E.G, 3 bin lira para cezası aldı, ceza ertelendi. Avukat Alişan Şahin cezayı “ödül” olarak nitelendirerek, bu karar ile yeni saldırıların önünün açıldığını söyledi.

sendika.org’un haberine göre mahkeme, verdiği ifadenin ardından E.G.’ye 15 ay taksitle 3 bin lira para cezası verirken, hükmün açıklamasını da geri bıraktı.

Kararı değerlendiren Avukat Alişan Şahin, “Mahkemenin verdiği karar ceza değil ödüldür” dedi. Sanığın bundan önce de benzeri saldırıların faili olduğunu söyleyen Şahin, “Bu kararın da önceki kararlardan bir farkı yoktur. Bundan işkence düzeyindeki saldırılarına cesaret ile devam edecektir. Cezasızlık polis şiddetinin meşrulaştırılması ve böylesi eylemleri sürekli kılmaya yönelik bir faaliyettir” diye konuştu.

75 yaşındaki Pulat'ı darbeden polis hakkında yakalama kararı

NE OLMUŞTU?

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde KHK’yle ihraç edilenlerin “İşimi geri istiyorum” talebiyle yapılan eyleme destek veren 75 yaşındaki Perihan Pulat, 1 Mayıs 2018’de polis tarafından darp edilmişti. Polisin, Pulat’a saldırısı Mimarlar Odası’nın kamera kayıtlarına da yansımıştı. Pulat’ın darp edilmesine ilişkin dün Ankara 14’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan davada, polis E.G. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

(HABER MERKEZİ)

Ankara'da 75 yaşındaki Pulat'a dönük polis şiddetine ortak tepki