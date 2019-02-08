Erdoğan: Bölgede Kürtlere kol kanat geren Türkiye olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi. "Türkiye’nin PKK-PYD-YPG ile mücadelesini Kürtlere karşı bir mücadeleymiş gibi takdim etmeye çalışıyorlar" diyen Erdoğan, Bölgede Kürtlere "kol-kanat geren" ülkenin Türkiye olduğunu ileri sürdü.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyeleriyle Beştepe’de görüştü. Erdoğan, ABD’nin Suriye’de PYD/YPG’ye verdiği desteği kesmesini istedi.

ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyeleri ile son olarak 2017 yılı ekim ayında bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bugün o dönemde yaşadığımız onca badireye rağmen Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında geleceğe çok daha umutla bakıyoruz. Gerilimin yerini işbirliği ve dayanışmanın almasında en önemli faktörlerinden birinin değerli dostum Başkan Trump ile aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişimdir. Başkan Trump’un özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkartmıştır.”

Erdoğan, “Türkiye-ABD ilişkilerinde zaman zaman görüş ayrılıklarına dayalı iniş çıkışlar yaşansa da ortaklığın pek çok zorluğun üstesinden geldiğini” söyleyen Erdoğan, “Sayın Başkan Trump da Türkiye ile işbirliğini ilerletmeyi, ortak menfaatler temelinde kuvvetlendirmeyi arzu ediyor” diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN KÜRTLERLE HİÇBİR ZAMAN SIKINTISI OLMADI" İDDİASI

“Türkiye’nin PKK-PYD-YPG terör örgütleri ile mücadelesini Kürtlere karşı bir mücadeleymiş gibi takdim etmeye çalışıyorlar” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Bizim Kürtlerle hiçbir zaman sıkıntımız olmadı. Bugün benim partimin bu bölgelerde ciddi sayıda milletvekilleri var. Bugüne kadar, yeni sistem dışındaki dönemlerde her zaman kabinemin içinde Kürt bakan arkadaşlarım olmuştur. Bu kabinemde bile var. Biz de bu tür bir ayrımcılık söz konusu değil, bu bizim dinimizin de gereğidir. Bütün bu iftira kampanyalara Sayın Trump’ın son kararının akabinde çok daha yoğunluk kazandı. Oysa Türkiye’nin ne Irak Kürtleri ile ne Suriye Kürtleri ile bir sorunu yoktur. Hiçbir zaman da olmamıştır. Bilakis bölgede Kürtlere kol kanat geren, en zor zamanlarında sahip çıkan ülke Türkiye olmuştur. Saddam rejiminden ki, bir anda 500 bine yakın Iraklı Kürt Türkiye’ye akın etmiştir, biz onlara kapımızı açtık. Şu anda DEAŞ saldırılarından hem de PKK-PYD zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz sadece ve sadece Türkiye’ye sığınıyor.”

"GÜVENLİ BÖLGELERDE KONTEYNER KENTLER OLUŞTURALIM"

Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasını desteklediklerini ifade eden Erdoğan, “‘Gelin burada bir güvenli bölge oluşturalım’ dedim Sayın Obama’ya ama bu adım atılmamıştır. Eğer insani bir yaklaşım düşünüyorsak, mültecilere kapılar açalım diyorsak bu güvenli bölgelerde konteyner kentler oluşturalım. Bu kadar silah, mühimmat bunları yapacağımıza buralarda bu tür imkanları sağlayalım” dedi. (HABER MERKEZİ)