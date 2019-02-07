07 Şubat 2019 23:41
Maraş'ın iki ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Maraş'ın Çağlayancerit ve Dulkadiroğlu ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın (8 Şubat) ara verildi.
Fotoğraf: DHA
Maraş'ın iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Çağlayancerit'teki ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Öte yandan merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'ndeki okullarda da yarın eğitim öğretim yapılamayacak. (AA)
ETİKETLER: Maraşkar tatili
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
‘Denetim’le, ‘tanzim satışları’yla, racon kesmekle fiyatlar düşer mi?
Hediye LEVENT
Lübnan'ı huzursuz günler bekliyor
A. Cihan SOYLU
Venezuela, demokrasi ve liberal vaaz!
Arif NACAROĞLU
Vatan haini kiralık mühendis(?)
Hüsnü ÖNDÜL
7 Şubat, KHK'li ve KHK'siz yıllar
Mustafa KÖZ
Politika üzerine
Mehmet ÖZYAZANLAR
Yeni kahramanımız Kagawa!..