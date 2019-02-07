Güney Afrika'da kömür madeninde patlama: 5 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'nın kuzeyinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
Görsel: Google Maps
Güney Afrika'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.
Bölge yetkililerinden Speedy Mashilo, basına yaptığı açıklamada, Mpumalanga bölgesindeki Gloria kömür madeninde patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın ardından arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 5 kişinin cesedine ulaştığını aktaran Mashilo, enkaz altında 22 kişinin kaldığının tahmin edildiğini söyledi.
Mashilo, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. (AA)
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