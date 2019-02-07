Güney Afrika'da kömür madeninde patlama: 5 kişi hayatını kaybetti

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CHP, tartışmaların da yaşandığı 16 belediyede adayını açıkladı

CHP, aralarında İzmir Bayraklı, Ankara Etimesgut, Muğla Bodrum, Urfa Siverek ve İstanbul Maltepe'nin de olduğu 16 adayını daha açıkladı.