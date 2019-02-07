Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Akhisarspor-Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları, bugün oynanacak Akhisarspor-Kasımpaşa maçı ile tamamlanacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdan itibaren yer alan son kupa şampiyonu Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kupaya 4. turdan itibaren dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Batman Petrolspor, Menemen Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor'u yenerek çeyrek finale çıktı.

Bu sezon iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 5-0 kazanmıştı.

Türkiye Kupası'nda daha önce oynanan çeyrek final müsabakalarında Trabzonspor ile Ümraniyespor golsüz berabere kalırken Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti, Galatasaray ise Hatayspor'u 2-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı. (SPOR SERVİSİ)

Trabzonspor ile Ümraniyespor, çeyrek final ilk maçında golsüz berabere