Kupada çeyrek final ilk maçında Akhisarspor, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları, Akhisarspor-Kasımpaşa maçı ile tamamlandı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşma, Akhisarspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Akhisarspor'un gollerini 41'inci ve 51'inci dakikalarda Cikalleshi ile 73'te penaltıdan Josue bulurken Kasımpaşa'nın tek golünü 90+2'de Hajradinovic kaydetti.

AKHİSARSPOR-KASIMPAŞA MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

Maçın 15. dakikasında Akhisarspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Josue'nin ortasına iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda, Veigneau topu çizgiden çıkardı. Akhisarsporlu oyuncular, topun çizgiyi geçtiği yönünde hakeme itiraz etti ancak sonuç değişmedi.

19. dakikada Akhisarspor'un atağında, sağ kanattan Miguel Lopes'in yaptığı ortada Caner Osmanpaşa topu Sissoko'ya indirdi. Sissoko bekletmeden vurdu fakat kaleci Ramazan Köse, topu kornere çeldi.

31. dakikada Kasımpaşalı futbolcu Pavelka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest'in vuruşu kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

41. dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında Barbosa'nın ortasına Cikalleshi ön direkte kafayı vurdu ve Akhisarspor, Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

51. dakikada Aykut Çeviker'in ara pasında Cikalleshi kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şık bir aşırtma vuruşla golü buldu, Akhisarspor'u 2-0 öne geçirdi.

54. dakikada Kasımpaşalı oyuncu Trezeguet'nin rakip ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top yan direğe çarptı.

73. dakikada Kasımpaşalı oyuncu Veigneau'nun ceza sahası içerisinde Regattin'e yaptığı müdahale sonucu hakem Serkan Tokat, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Josue, sağ köşeyer yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Akhisarspor 3-0'lık üstünlüğü yakaladı.

79. dakikada Pavelka'nın sol kanattan ortaladığı topu kaleci Fatih Öztürk elinden sektirdi, pozisyonu takip eden Trezeguet'nin vuruşunda topu çizgi üzerinden Musa Nizam çıkardı.

90+2'de ceza sahası dışında Özgür Çek'in kafayla indirdiği topu Hajradinovic sert bir vuruşla ağlara gönderdi ve Akhisarspor bu golle Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdan itibaren yer alan son kupa şampiyonu Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Kasımpaşa galibiyeti ile de Akhisarspor, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki namağlup ünvanını sürdürdü.

Türkiye Kupası'nda daha önce oynanan çeyrek final müsabakalarında Trabzonspor ile Ümraniyespor golsüz berabere kalırken Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti, Galatasaray ise Hatayspor'u 2-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı. (SPOR SERVİSİ)

Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, kupada yarı final için avantajlı