Brezilya’da fırtına ve sel: 5 kişi yaşamını yitirdi

Brezilya’nın en büyük ikinci şehri olan Rio de Janeiro'da etkili olan fırtına ve yağış sonrası en az 5 kişi hayatını kaybetti. Otobüsleri sürükleyen, bazı yolların toprak kayması sonrası kapanmasına neden olan fırtınada iş yerleri ve evleri de su bastı.

Şehrin Belediye Başkanı Marcelo Crivella, geceden beri etkili olan fırtına ve yağışlar nedeni ile en az 5 kişinin öldüğünü, bir kişinin kayıp olduğunu ve yaralanan vatandaşların da bulunduğunu belirtti. (DHA)