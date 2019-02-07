Antep'te iplik fabrikasında yangın

Antep'teki iplik fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasının depo bölümünde saat 17.20 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü siyah duman kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. (DHA)