07 Şubat 2019 17:19

Barış bildirisinden yargılanan EMEP üyeleri beraat etti

Barış bildirisi dağıttıkları için haklarında dava açılan EMEP üyeleri Neslihan Karyemez ile Bilal Karaman için beraat kararı verildi.

Barış bildirisinden yargılanan EMEP üyeleri beraat etti

Fotoğraf: Evrensel

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    Barış bildirisi dağıttıkları gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan EMEP üyeleri Neslihan Karyemez ile Bilal Karaman'ın, 5. duruşması bugün görüldü. İstanbul Adliyesi 33.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada beraat kararı verildi.

    İstanbul Adliyesi 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, barış bildirisi dağıttıkları gerekçesiyle tutuklanan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan EMEP üyeleri Neslihan Karyemez ile Bilal Karaman haklarında açılan davanın 5. duruşması görüldü. Duruşmada sanıkların avukatı Mustafa Söğütlü hazır bulundu.

    Duruşmada savunma yapan Av. Mustafa Söğütlü şunları söyledi:
    “Emek Partisi, Partiler Kanununa göre kurulmuş yasal bir partidir, bu partinin bildirimlerini basılması ve dağıtılması suç teşkil etmez. Hükümetin, Afrin politikasına  karşı görüşlerini içeren bir bildiridir. Bildiri içeriğinde herhangi bir şiddeti övücü bir ifade yoktur, aksine Emek Partisi savaş karşıtı bir partidir. Müvekkiller parti ilçe teşkilatı yöneticileridir. Söz konusu bildirileri pazarda dağıttıkları sırada gözaltına alınmışlardır. Müvekkiller Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinden doğan haklarını kullanmışlardır. Tüm bu hususlar dikkate alındığında Müvekkillerim üzerine atılı suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Müvekkillerin, öncelikle beraatına karar verilmesini talep ediyoruz. "

    Av. Mustafa Söğütlü'nün esas hakkında savunmasından sonra karar için ara verildi. Ara sonrasında kararını açıklayan mahkeme sanıkların üzerlerine yüklenen “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasının yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek Karyemez ve Karaman hakkında beraat kararı verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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