Alevilere hakaret eden din öğretmeni hakkında soruşturma açılmadı

İstanbul'da bir okuldaki öğretmenin Alevilere yönelik nefret ve hakaret söyleminde bulunması olayında ilçe milli eğitim müdürünün konuyu sümenaltı ettiği öne sürüldü. Oysa yakın zamanda aynı ilçedeki başka bir olayda Alevilere hakaret eden bir başka öğretmen hakkında idari soruşturma açılmıştı.

DİN ÖĞRETMENİ ALEVİLERE HAKARET ETTİ, İTİRAZ EDEN ÖĞRENCİYİ SINIFTAN KOVDU

İddiaya göre; Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.Y'ye ders sırasında bir öğrenci "Aleviler neden oruç tutmaz, namaz kılmaz?" diye sordu. “Aleviler Hz. Muhammed'i sevmez; onlar Hz. Ali'ye taparlar, oruç tutmaz, namaz kılmazlar..." şeklinde cevap veren öğretmen M.Y, bu ifadelere itiraz eden C.E isimli öğrenciyi sınıftan kovdu. Öğrenci, daha sonra diğer öğrenciler tarafından çeşitli şekillerde aşağılandı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İŞLEM YAPMADI

Olayı ailenin öğrenmesinin ardından durum Arnavutköy Cem Evi Başkanı Yüksel Yılmaz'a ulaştı. 3 Ocak 2019'da olaydan haberdar olduğunu söyleyen Arnavutköy Cem Evi Başkanı Yüksel Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dal'a konuyu intikal ettirdiğini, 7 Ocak'ta okul müdürü ile görüşüp olayın seyri hakkında bilgi almak istediğini ancak okul müdürünün olay hakkında bilgi sahibi olmadığının anlaşıldığını söyledi. Cem Evi Başkanı Yüksel Yılmaz, "İlçe Milli Eğitim Müdürünün olaya bu kadar ilgisiz kalması, herhangi bir işlem yapmaması bizleri çok daha rahatsız etti ve endişeye sevk etti." dedi.

BENZER OLAYDA ADLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Arnavutköy Cem Evi Başkanı Yüksel Yılmaz, benzer bir olayın 24 Eylül 2018 tarihinde aynı ilçedeki bir başka okul olan Cumhuriyet Ortaokulunda yaşandığını aktardı. İddiaya göre; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni G.B, 9-F sınıfındaki derste oruç ayları bahsinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını anlattıktan sonra Muharrem ayında da Alevilerin oruç tuttuğunu belirttikten sonra, "Aleviler Hz. Muhammed'i sevmez, ona hakaret ederler. Onlar Hz. Hüseyin'i severler. Bu yüzden Alevilerin yemeği yenmez" şeklinde ifadeler kullandı. Bunun üzerine bir öğrenci, "Ben Alevilerin yemeğini yedim ama az yedim, benim durumum ne olacak?" diye sordu. Öğretmen, “Sana bir şey olmaz” diye verdi. Cem Evi Başkanı Yüksel Yılmaz, olayın faili öğretmenin şikayet üzerine görevden alındığını ayrıca hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

KONU MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Ne yazık ki, ülkemizde bir kesime yönelik ayrımcı, halkı kin ve nefrete tahrik eden onlarca üzücü benzer olayın yaşandığı herkesçe bilinmektedir. Özellikle Milli Eğitim camiasında bu tür nefret suçlarına karşı daha hassas davranılması gerekmektedir” diyerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan şu soruların yanıtını istedi:

1. Cumhuriyet Ortaokulunda 24.09.2018 tarihindeki olayla ilgili soruşturma hangi aşamadadır?

2. Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 27.12.2018 tarihli olayla ilgili olarak Bakanlığınız soruşturma başlatmış mıdır? Henüz başlatılmadıysa bundan sonraki süreçte soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

3. Bu tür ayrımcı, hakaret içerikli nefret söylemlerinde bulunan okul yöneticisi ve öğretmenlere yönelik herhangi bir idari yaptırım uygulanmakta mıdır?

4. Benzeri olayların yaşanmaması için Bakanlığınız hangi tedbirleri almaktadır?

5. Ülkemizde giderek yaygınlaşan kutuplaştırıcı kültürün ortadan kaldırılması için hangi politikalar hayata geçirilecektir? (HABER MERKEZİ)