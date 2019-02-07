AKP adayı Mehmet Özhaseki: İsrafı sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Çubuk'ta muhtarlar, STK temsilcileri ve partisinin ilçe teşkilatı ile bir araya geldi.

Burada konuşan Özhaseki, “İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bazen toplantı yapılacak diyor ki, 'aşağıdaki salonda yapın.' 'Efendim şurayı kiralayalım' dediklerinde, 'siz deli misiniz oğlum, niye oraya para veriyorsunuz, işte orada salon var, aşağıda yapın' diyor” iddiasında bulundu.

2017’DE SARAY GÜNDE 1,8 MİLYON LİRA HARCADI

Özhaseki’nin iddiasının aksine Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 2017 yılı giderlerine ilişkini denetim raporunda; günde 1.8 milyondan fazla para harcadığı ifade edilmişti.

Kendisine yönelik israf eleştirilerini ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyerek yanıtlayan Erdoğan; muhtarlar toplantıları dahil Cumhurbaşkanının takdiri ile her türlü temsil ve ağırlama giderlerine 36 milyon 273 bin 650 TL harcadı.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda sunulan menüde ejder meyveli smoothie (Chia tohumu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde), Pataşur içerisinde Çerkez Tavuğu, Zencefilli Somonlu Suşi gibi o güne kadar halk arasında adı çok duyulmayan yiyecek ve içecekler yer almıştı.

Resepsiyonlarda sergilenen bu şatafatla da tartışma konusu olan Saray, 2017’de mutfak için 2,6 milyon lira harcadı. (HABER MERKEZİ)

Belki ejder meyvesi yemezler de emekçiler karnını doyurabilir

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, günde 1.8 milyon lira harcıyor