Boynundan zincirlenmiş halde bulunan genç kadın hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta anne ve ağabeyi tarafından boynundan zincirle bağlanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Yenikent Mahallesi'nde Suriyeli 18 yaşındaki genç kadın iddiaya göre ağabeyi tarafından bodrum kattaki evlerinde boynundan zincirle bağlıydı. Yaklaşık 1.5 metrelik zincirle yaşayan genç kadın evde kimsenin olmadığı sırada pencereye yaklaşarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Pencereden içeri bakan polis ekipleri, genç kadının evde zincirli halde olduğunu gördü. Olay yerine sağlık ekipleri ve çilingir çağrıldı. Zincirden kurtarılan genç kadın, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, bu sırada eve gelen annesi ve ağabeyi gözaltına alındı. (HABER MERKEZİ)