200’den fazla yeni emoji iOS’a ekleniyor

İnternetteki yazışmaların vazgeçilmezi olan emojiler arasına yenileri ekleniyor. Unicode’un resmen onaylaması ile 200’den fazla sayıda emoji, bu yıl içinde iOS kullanıcıları ile buluşacak. Emoji arama motoru Emojipedia, bu yeni ifadelerin hepsini yayınladı.

Emoji 12.0 güncelleme listesi ile gelecek olan yeni emojiler arasında, esneme, sarımsak, orangutan, yo-yo gibi ilginç emojiler bulunuyor. Engelliler için tekerlekli sandalye kullanan insanların emojilerinin yanı sıra rehber köpekler, protez kollar gibi pek çok yenilik kullanıcılarla buluşacak.

Unicode Konsorsiyumunun karar verdiği 59 temel emoji, 171 farklı ten rengi ve cinsiyet seçenekleriyle birlikte toplam 230’a ulaşıyor. Yeni emojilerin eylül veya ekim aylarında geleceği açıklandı. (HABER MERKEZİ)