HDP Milletvekili Feleknas Uca’ya 15 yıl hapis istemi

HDP Batman Milletvekilli Feleknas Uca’nın yaptığı basın açıklamaları ve parti faaliyetleri “terör örgütü üyeliği” kapsamında değerlendirilerek 15 yıl hapsi istendi. Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Uca katılmazken, Avukatı Mehmet Emin Aktar hazır bulundu. Duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sunarak Uca’nın milletvekili olması nedeniyle “örgüt üyeliğinden” üst sınırdan hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Feleknas Uca’nın katıldığı basın açıklamalarını sıralayan iddia makamı, eylemlerin yoğunluğunu ve çeşitliliğini dikkate alarak Uca’nın “terör örgütü üyesi suçunun sabit olduğu” değerlendirmesini yaptı. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. (Diyarbakır/MA)