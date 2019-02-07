HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Leyla Güven için çağrı yaptı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli açlık grevinin 92’nci gününü geride bırakan Leyla Güven’in sağlık durumunun kritik aşamaya gelmesi nedeniyle hükümeti uyardı. Temelli, “Tecridin sonlanması bu ülkenin demokrasi sorununa, barış sorununa bir çözüm getirecektir” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Eşbaşkanları, 31 Mart yerel seçimleri öncesi parti Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Eş Genel Başkan Sezai Temelli başkanlık etti. Açılışta konuşan Sezai Temelli, Abdullah Öcalan’a dönümk süren tecridin üzerinde durdu.

Temelli, iktidarın tecridin devam etmesi konusundaki ısrarının ülkeyi sorunlar yumağına sürüklediğini ifade etti. Türkiye’nin ağır tecrit koşullarında olduğunu belirten Temelli, “Türkiye bugün sadece Sayın Öcalan’a uygulanan tecrit koşullarıyla boğuşmuyor. Sayın Öcalan’a uygulanan tecrit koşullarının giderek yaygınlaşması ve tüm bir ülkeyi sarıp sarmalamasıyla da boğuşuyor. İmralı tecridi sürdüğü sürece bu ülke hukuktan uzaklaşacak, İmralı tecridi sürdüğü sürece bu ülke adaletten uzaklaşacak ve nitekim sözlerimiz maalesef doğru çıktı” dedi.

Temelli, “Leyla Güven, çok kritik bir aşamadadır. Geç kaldığımız her gün Leyla Güven’in sağlık koşulları çok daha kötüleşiyor. Bu kötüleşme telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden geç kalmamak zorundayız. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Leyla Güven’in sesini her yerde duyurmak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Meclis’te iki gün boyunca adalet, barış, demokrasi nöbeti tuttuk ve bu açlık grevine dikkat çekmek istedik. Açlık grevini görmezden gelenler sorunları büyütmekle kalmıyorlar, açlık grevindeki arkadaşlarımızın yaşamını riske atıyorlar. Daha kötü gelişmelerin müsebbibi bu iktidardır” ifadelerini kullandı.

Tecridin kaldırılması talebiyle cezaevlerinde 300’den fazla tutuklunun grevinin 54’üncü gününü geride bıraktığını söyleyen Temelli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve eski milletvekili Selma Irmak’ın eyleminin ise, 23’üncü gününde olduğunu hatırlattı. Temelli, “Talep çok nettir. Sayın Öcalan ailesi ve avukatlarıyla düzenli olarak görüşmelidir. Tecridin sonlanması için bir an önce Sayın Öcalan’ın avukatlarıyla düzenli görüşmeleri başlamalı” dedi. (HABER MERKEZİ)