Kulu’da cep telefonu kullanan öğrencinin velisine para cezası

Konya’nın Kulu ilçesi Kaymakamı Ali Edip Budan, tüm okullara gönderdiği yazıyla, ilçe sınırları içindeki tüm okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımının yasaklandığını bildirdi. Yazıyla, yasağa uymayan öğrencilerin velilerine Kabahatler Kanunu’na göre para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kulu Kaymakam Ali Edip Budan, 31 Ocak günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tüm okullara gönderilmek üzere yazı gönderip, öğrencilerin cep telefonu kullanımının yasaklandığı talimatını verdi. ‘Okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanması’ başlıklı ‘Genel Emir’ yazısında ‘‘İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerinin, eğitim kurumlarında bulundukları zamanlarda cep telefonu kullanımı yasaklanmıştır. Yasağa uymayan öğrencilerin velileri hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca işlem yapılacaktır. Emrin tüm eğitim kurumlarında bulunan öğrencilere, okul yöneticileri ve öğretmenleri aracılığıyla duyurulması ile emre göre gerekli işlemlerin yapılmasını önemli rica ederim’’ denildi.

Kabahatler Kanunu’nun ‘Emre aykırı davranış’ başlıklı 32’nci maddesine göre velilere 100 lira idari para cezası uygulanacak. (Konya/DHA)