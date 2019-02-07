Trump: IŞİD gelecek hafta tamamen temizlenmiş olacak

ABD Başkanı Donald Trump, “gelecek hafta” Suriye ve Irak’ın IŞİD’den tamamen temizlendiğini resmen açıklayabileceklerini söyledi.

Trump, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı IŞİD Karşıtı Koalisyon dışişleri bakanları Toplantısında konuştu. ABD Başkanı, gelecek hafta Suriye’de IŞİD’in yüzde 100’ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini belirterek, “Resmi açıklamayı beklemek istiyorum”“ dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Trump, ayrıca, IŞİD’e karşı verdikleri mücadelede koalisyon üyesi ülkelere teşekkür ederek, “IŞİD’in üst düzey 60’tan fazla üyesini elimine ettik” ifadesini kullandı.

Trump’ın Suriye’den çekilme kararından sonra IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyon güçlerinin ilk üst düzey toplantısında 79 ülkeden temsilciler katıldı. Toplantıya Türkiye, Fransa, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas ve Irak dışişleri bakanları da katıldı.

KOALİSYONDAN ‘BM ÇÖZÜMÜ’ AÇIKLAMASI

Öte yandan yıllardır Suriye’ye hava saldırıları düzenleyen Koalisyonun bazı üyelerinin, “Suriye’deki savaşa askeri bir çözüm olmadığı” açıklaması yaptı. Toplantı sonrası ABD, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının yayımladığı ortak açıklamada, “Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ya da askeri bir çözüm aramak isteyenlerin yalnızca bölgedeki gerilimi tırmandıracağı ve çatışma riskini artıracağına en güçlü şekilde inanıyoruz. Çabalarımızı devam ettirmeye ve BMGK’nin 2254 numaralı kararıyla tutarlı bir siyasi çözüm bulma konusunda kararlıyız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye’deki tüm taraflara savaşı bitirme çağrısı yapıldı. (DIŞ HABERLER)