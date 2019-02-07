07 Şubat 2019 14:45
'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 5 sanığa hapis cezası
Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, saldırı gerçekleştirmek isterken yakalan tutuklu 5 sanığa, 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan ceza verildi.
Fotoğraf: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiralık minibüsle saldırı gerçekleştirmek isterken yakalanan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Tutuklu 5 sanığa, "IŞİD üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6 ay ile 13 yıl 19 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Mahkeme, sanıkları, eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan beraat ettirdi. (Kayseri/DHA)