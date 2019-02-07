Adana'da "Ölüm yolu" uyarısı: Daha fazla can almasın

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, defalarca gündeme getirilmesine rağmen Karataş yolunda gerekli düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle ölümlerin devam ettiğine dikkat çekti

Konuyu TBMM’de gündeme getiren Şevkin, muhtarlar ve vatandaşlarla birlikte yol üzerinde açıklama yaparak “Ölüm yolu”nu bir kez daha gündeme taşıdı. 31 Ocak 2019’da asker uğurlaması sırasında Karataş Yolu Solaklı Mahallesi’nde meydana gelen kazada askere uğurlanan Haydar Ateş’in, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın’la birlikte hayatını kaybettiğini dile getiren Dr. Şevkin, “Yeter artık, Karataş Yolu’nu yapın, ölümleri durdurun” dedi. Yolun kavşak düzenlemesi olmayan, ışıklı levha, trafik ışığı, kaldırım, yaya yolu, alt ve üst geçit, okul geçitleri ve duraklardan yoksun olduğunu dile getiren Şevkin, söz konusu düzenlemelerin daha fazla ölümler olmadan yapılmasını istedi.

“YETER ARTIK!”

Yüreğir ilçesine bağlı Hilton Otel kavşağından başlamak üzere Akdeniz, Haydaroğlu, Seyhan, Havutlu, Doğankent ve Solaklı mahallelerindeki vatandaşların yoğun olarak kullandığı Karataş yolunun adeta “ölüm yolu”na dönüştüğünü kaydeden Şevkin, “2 Ekim 2018’de Ümit Peynirci adlı gencin beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybettiği acı olayın ardından, son bulmasını dilediğimiz üzücü, vicdanları yaralayan başka bir kaza ise geçen hafta meydana gelmiştir. 31 Ocak’ta asker uğurlaması sırasında midibüs ile iş makinası kafa kafaya çarpışmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş,13 kişi de yaralanmıştır. Ne yazık ki ölenlerden biri de askere uğurlanan gencimizdir.

Bilimsel ve teknik verilerden uzak bir yöntemle kullanıma açılan yol ölüm saçmaya devam etmektedir” dedi. (Adana/EVRENSEL)