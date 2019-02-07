07 Şubat 2019 13:26

HDP Seçim Komisyonu: 14 bin asker ve polisin oyu Bölgeye kaydırıldı

HDP Seçim İşleri Komisyonu hazırladığı raporda, 14 bin 286 asker ve polisin oyunun Bölge illerine kaydırıldığını söyledi.

HDP Seçim Komisyonu: 14 bin asker ve polisin oyu Bölgeye kaydırıldı

Fotoğraf: Pexels

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    HDP Seçim İşleri Komisyonu, usulsüz seçmen kayıtlarının kaydırılmasına ilişkin hazırladığı raporda, 14 bin 286 asker ve polisin, 31 Mart seçimlerinde Bölge illerinde oy kullanacağını iddia etti. 
     
    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Seçim İşleri Komisyonu, 31 Mart Yerel Seçimler öncesi şaibeli seçmen kayıtlarına ve alınan yeni karara dair Ara Rapor hazırlandı. Rapor, AGİT, İnsan Hakları Derneği (İHD), Barolar ve uluslararası kuruluşlara da gönderdi. HDP, 4-17 Ocak tarihlerinde muhtarlıklara asılan seçmen kayıtları ile 23-24 Ocak 2019 tarihleri arasında ise sandık bölgesi askı listelerinde yapılan değişiklikler ile ilgili düzeltmeleri içeren seçmen listelerinde ortaya çıkan hukuksuzlukları ve yaptıkları itirazları da raporda yer verdi.
     
    Raporda, yapılan incelemede partilerinin oy farkıyla önde olduğu birçok il ve ilçe merkezinde seçmen sayılarında oy fark sayılarıyla paralellik gözlendiği ve sistematik bir oy kaydırma işleminin yapıldığı tespit edildi. 

    İTİRAZLAR GEREKÇESİZ REDDEDİLDİ

    Oy kaydırma işleminde başka illerden güvenlik güçlerinin il, ilçe merkezlerine yığılmasının yapıldığı ya da köy karakollarında görev yapan güvenlik güçlerinin yine kent merkezlerine oy kaydırma işlemlerinin yapıldığının yer verildiği raporda şu veriler paylaşıldı: “4-17 Ocak tarihlerinde muhtarlıklara asılan listeler sonrasında tespit edilen toplamda 44 ilçe için 45 ilçe seçim kuruluna yaklaşık 33 bin kişinin seçmen kaydının incelenmesi ve dondurulması talebiyle başvuru yapılmıştır. İl/ilçe seçim kurullarının yaptığı incelemeler sonucu 16 ilçede 12 bin 499 kişinin seçmen kaydında değişiklik yapılmamış, bin 286 kişinin/kolluk kuvvetinin seçmen kaydı dondurulmuştur. 28 ilçede ise 19 bin 421 kişinin seçmen kaydı ise yeterli inceleme yapılmaksızın reddedilmiştir.”

    İtiraz edilen adreslerin Emniyet Müdürlüğü lojmanları, MİT bölge müdürlüğü lojmanları, emniyete bağlı pansiyonlar, oteller, orduevi ve kurum lojmanları olduğu ve itirazların gerekçesiz reddedildiği de rapora yansıtıldı. 

    “SADECE 24 SEÇMENİN KAYDI DONDURULDU”

    23-24 Ocak 2019 tarihinde sandık bölgesi askı listelerinde yapılan değişikliklerde usulsüzlükler tespit edildiğinin belirtildiği raporda şu veriler kaydedildi: “Toplamda 13 ilçe için 14 ilçe seçim kuruluna yaklaşık 4 bin seçmenin kaydının incelenmesi talebiyle başvuru yapılmıştır. İl/ilçe seçim kurullarının yaptığı incelemeler sonucu 13 ilçede 4 bin 242 kişinin seçmen kaydı için yeterli inceleme ve değişiklik yapılmamış,  24 seçmenin kaydı dondurulmuş ve 41 seçmenin seçmen kaydı ise aktifleştirilmiştir."

    Tüm bu askı süreçleri ardından HDP Genel Merkezi tarafından da YSK’ye itiraz yapıldığını ve bu itirazlar sonucunu dair, “Iğdır Merkez İlçe için yaptığımız itiraz sonucunda usulsüz kaydedilen 774 güvenlik görevlisinin kaydı dondurulmuştur. Yine Siirt Eruh İlçe için yapılan itirazla usulsüz kaydedilen 103, Van Erciş ilçe için yapılan itirazla usulsüz kaydedilen 76 güvenlik görevlisi olmak üzere, usulsüz kaydedilen toplam 953 kişinin seçmen kaydı eski ikamet yerlerine alınmış, 9 kişinin seçmen kaydı ise aktifleştirilmiştir” denildi. 

    14 BİN OY KAYDIRILDI

    Raporda, özellikle güvenlik güçlerinin oy kullanma haklarının 142 belgesi düzenlemesine bağlı olmasına rağmen seçim için görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bu uygulama ile oy kullanmasının sağlandığı ifade edildi. HDP, 184 adreste 31 Mart seçimleri için kaydedilmiş 19 bin 700 seçmen görüldüğünü ve bu adreslerde 24 Haziran seçimlerinde sadece 5 bin 406 seçmen kaydı olduğu bilgisinin de yer verildiği raporda, “14 bin 294 seçmen kaydının 31 Mart yerel seçimlerinde oy dağılımını etkilemek amacıyla yapıldığı tespit edilmiştir” denildi.

    Tüm yapılan bilgi verilerinde 14 bin 294 seçmen kaydının güvenlik güçlerinden oluştuğu anlaşılırken, raporda ilçe seçim kurullarına yapılan itiraz ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı gibi birimlere yazılan müzekkerelere verilen cevaplarda, “Toplu olarak seçmen kaydı yapılan bu kolluk güçlerinin 31 Mart yerel seçimlerinde ilçe merkezinde gerekli güvenlik önlemlerini almak amacıyla görevlendirdikleri” ifadesi yer aldığı belirtildi. 

    Raporda son olarak, YSK’ye 3 ilçe seçim kurulunun verdiği kararı kaldırtmasından ve İçişleri Bakanı Soylu’nun Mardin’de düzenlenen “Seçim Güvenliği Bölge Toplantısında”, riskli görülen 11-12 ilçede görevlendirildiği iddia edilen 6 bin 680 kolluk personeli hakkında,  seçmen kayıtlarının akıbetinin sorgulanması amacıyla tekrar bir başvuru yapıldığı da hatırlatıldı.

    Raporun sonunda, yapılan seçmen kaydırma işleminde HDP’nin yaptığı başvuruların yüzde 95’i reddedilirken, yüzde 5’i hakkında işlem yapıldığı vurgulandı. (MA)

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