Bakanlık mültecileri öldüren ihmale ilişkin sorulara yanıt vermedi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun, İzmir’de 22 mültecinin kamyon kazası sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili İçişleri Bakanı’na sorduğu sorulara verilen cevaplarda sadece sayılara ilişkin bilgi verilirken ihmal ve denetimsizliğin sorumlularına yönelik sorulara yanıt verilmedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, geçtiğimiz ekim ayında İzmir’in Menderes ilçesinde Yunanistan’ın Samos Adası’na gitmeyi planlayan mültecileri taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu 22 sığınmacının hayatını kaybettiği kazayı Meclis gündemine taşımış, İçişleri Bakanı’na ihmal ve denetimsizliğin sorumlularını ve ne ceza aldıklarını sormuştu.

Verilen cevaplarla ilgili konuşan Beko, “İçişleri Bakanı’na 2016 yılında Avrupa Birliği ile imzalanan protokol sonrası Türkiye’den Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmen ve sığınmacı sayısı gibi istatistiksel verilerin yanı sıra artan ölümleri önlemeye yönelik alınan önlemlerin ne olduğu, ihmal ve denetimsizliğin sorumlularının kim olduğu ve haklarında yasal bir işlem yapılıp yapılmadığı, göç talebinin azalması adına yaşam koşullarının iyileştirmesine yönelik çalışmalar gibi ‘insani’ sorular da yöneltmiştim. Ancak tarafıma sadece göçmen ve sığınmacıyı ‘sayısal’ verilerle sunan, insani bir yaklaşımın bulunmadığı bir cevap geldi” dedi.

Sadece mülteci sayısının protokol öncesine göre azaldığının vurgulandığı cevabı eleştiren Beko, göçmenlerin de birer insan olduğunu ve sadece sayısal verilerle geçiştirilmemesi gerektiğini belirtti. Beko, “Biz diğer sorularımızın da göçmen ve sığınmacıların insani değerlerle bir araya getirilmesi adına takipçisi olacağız” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

22 mültecinin yaşamını yitirdiği kazada gözaltı sayısı 7'ye çıktı