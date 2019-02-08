Emek ve demokrasi güçleri Tariş işçilerine destek mitingi düzenliyor

İzmir emek ve demokrasi güçleri, Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için Tariş Zeytin ve Zeytinyağı fabrikasında işten çıkarılan işçiler için fabrika önünde miting düzenliyor.

Sendikalaştıkları için işten atılan DİSK/Gıda-İş üyesi TARİŞ işçilerinin atılan işçilerin geri alınması, işçiler üzerindeki baskıların son bulması ve sözleşme imzalanması talepleriyle başlattıkları direniş devam ediyor.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri de TARİŞ işçileriyle dayanışmak için miting düzenliyor. Çiğli Organize Sanayi Bölgesi içindeki TARİŞ fabrikası önünde yapıln mitinge sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütleri katılıyor.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan açıklamada, “TARİŞ yönetimi fabrikada çalışan işçilere dönük çok yoğun ve sistematik bir baskı uyguluyor ve işçileri sendikadan istifaya zorluyor. TARİŞ yönetimi işçilerin anayasal haklarına saygı göstermiyor. Atılan işçiler geri alınsın, sendika haklarımız tanınsın taleplerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Sorun çözülene, işçilerin talepleri kabul edilene kadar İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak TARİŞ ürünlerini kullanmayacağız” demişti.

NE OLMUŞTU?

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikasında çalışan işçiler DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikasına üye oldu. TARİŞ yönetimi ise sendikayı tanımadığını belirterek işçiler üzerinde baskı kurdu, 7 işçiyi işten attı. “Ya başka sendika, ya da istifa” denildiğini ifade eden işçiler, bunun üzerine 6 Kasım’da fabrikadan çıkmama kararı alarak işyerinde eyleme başladı. TARİŞ yönetiminin çağrısıyla fabrikaya gelen polis işçileri ve desteğe gelen sendikacıları gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı. İşten atılan ise fabrika önünde direnişe başladı. (İzmir/EVRENSEL)

TARİŞ yönetiminden dayanışma mitingine karşı hamle