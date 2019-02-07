Destici: Ermenistan'dan kaçak gelen 100 bin kişiyi sınır dışı edelim

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Eskişehir'in Sivrihisar Belediye Başkan adayı Mehmet Çini'nin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 1915 olaylarıyla ilgili açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'ya soykırım konusuyla ilgili “Aynaya bakın” diyen Destici, “Nijer'de, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de kendinizi görürsünüz. Bu Müslüman Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asla hiçbir millete ne soykırım ne de katliam yapmıştır” iddiasında bulundu.

Fransa, 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı'nı anma günü" ilan ediyor

Ermeni soykırımı yok sayan Destici, “Macron değil, bütün dünya birleşse bunu kabul ettiremez” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Ermenistan'dan kaçak olarak ülkemize gelip karnını doyuran 100 bin Ermeni var. Ben diyorum ki bunları sınır dışı edelim. Bunlar bir taraftan Türkiye aleyhine lobi gerçekleştiriyor, bir taraftan da biz bunları besliyoruz. CHP zihniyetinde olanlar ya da siyonist emperyalistlerin Türkiye'deki maşaları hep Suriyeli mültecileri gündeme getiriyorlar ama Ermeni kaçaklarını hiç gündeme getirmiyorlar. Getirmezler çünkü akrabaları onlar. Bizler her şeyin bilincindeyiz.” (HABER MERKEZİ)