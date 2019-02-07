Üreticiler, borçları yüzünden seralarını satıyorlar

Enflasyonu arttıran sebzelerin maliyetine dikkat çeken seracılar, zor günler yaşadıklarını dile getirdi. Mersin’in Kazanlı bölgesindeki örtü altı (sera) yetiştiricileri, pazardaki ürünlerin el yakıyor olmasının nedenini ürün azlığına bağlıyor.

Ürünlerin kıymete bindiğini dile getiren çiftçiler, fiyat pahalılığının nedeninin kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi.

ALINAN ÜRÜN 10’DA 1’E DÜŞTÜ

Geçen yıl doların yükselmesiyle beraber girdilerin zamlandığını vurgulayan Çiftçi Nusrettin Gürcüoğlu, 45 TL ile 65 TL arasında değişen gübre ve ilaçların bugün 250 TL ile 400 TL arasında değiştiğini söyledi. Patlıcan, biber ektiği 10 dönümlük seranın geçen yıllarda 2 bin TL’ye mal olurken şimdi ise 7 bin TL’ye çıktığına dikkat çeken Gürcüoğlu, “Geçen yıl ektiğim biber ve patlıcan satışımız 2 TL ile 2.5 TL arasında değişiyordu. Fiyat artışlarının sebebi girdi maliyetlerinin artması ve bu sene seralarımızın selden kaynaklı sular altında kalmasıdır. Mersin’de 20 gündür aralıksız devam eden yağmur var. Ben seramda dönümünde 2.5 ton ürün toplarken bugün seramda dönümde 150 kilo ancak toplayabiliyorum. Bir aydır benim seram doğru düzgün güneş görmedi. Bizim belirttiğimiz bir fiyat yok. Sebze meyve halinde ürünlere ne kadar fiyat veriliyorsa o ürün buradan da o fiyata çıkıyor” diye belirtti.

SERALARA BANKALAR EL KOYMUŞ DURUMDA

Çiftçiler zor koşullar içinde olduğunu ve banka borçlarını ödeyemediğini belirten Gürcüoğlu, “Kazanlı’da çiftçiler artık seralarını satıyor, bankalara olan borcundan dolayı. Benim şu anda 400 bin TL borcum var. Çoğu seralara bankalar el koymuş durumda. Hatta bir çiftçi arkadaşım tarlasının satılığa koyulduğundan haberi dahi yoktu. Bu ürünlerin ucuzlaması için öncelikle biz çiftçilerin maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. İnsanların asgari ücreti yükselsin, yoksa kimse bir şey alamaz. Şunu da belirteyim, fiyatlar önümüzdeki günlerde daha da artacak” diye konuştu.

‘CEKETİMİ ALIP ÇIKACAĞIM’

Geçen yıl ürün fazlalığından para kazanamadığını da sözlerine ekleyen Kubilay Kurultay, şunları söyledi: “Ben geçen sene biberimi 2 TL’den topladım. O zaman herkesin ürünü güzeldi ama fiyatlar düşüktü. Bu sene durumum çok iyi olabilir dedim ama onu da sel felaketi etkiledi. Bugün fiyatların yükselmesiyle yurttaşların yakınması bizlik bir durum değil. Benim bugün tarlamda 150 bin TL zararım var. Selden kaynaklı ürün alamadım. Bu sene ceketimi alıp çıkacağım. Zararımdan dolayı banka borçlarını ve işçilerin parasını da veremeyeceğim.”

DURUMUM ÇOK KÖTÜ: ÖNCE MALİYET SONRA SEL VURDU

Aşırı yağışlardan ötürü seraların ciddi etkilendiğini ve ürün alamadıklarını ifade eden Kubilay Kurultay adlı çiftçi de, “Sel ve hortumdan dolayı bu sene sağlam sera kalmadı. Tabii bunun yanında girdi maliyetleri de etkili oldu. Ben geçen sene seramı yaparken kilosunu 9 TL’den aldığım naylonun fiyatını bu sene 20 TL’den aldım. İp 180 TL’den 360 TL’ye çıktı. Gübre çuvalı olmuş 250 TL. İşçilik olmuş 65 TL. Benim 10 dönüm arazim var. Sel vurdu ve hiç sağlam biberim kalmadı. Benim durumum çok kötü oldu” dedi. (Mersin/MA)