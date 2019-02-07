Meksika’da 48 fabrikanın 44’ü işçilerin taleplerini kabul etti

Meksika’nın kuzeyindeki Matamoros sanayi bölgesinde binlerce işçinin ücret zammı ve ikramiye talebiyle çıktıkları grev yaklaşık 1 aydır sürüyor.

Çoğu uluslararası otomotiv tekelleri için parça üreten, aralarında gıda, plastik fabrikalarının da bulunduğu 48 fabrikadan 44’ünün işçilerin taleplerini karşıladığı açıklandı. AP’nin haberine göre, bölgede örgütlü iki sendikadan biri olan Gündelikçiler ve Sanayi İşçileri Sendikası, talepleri kabul etmeyen sadece 4 fabrika kaldığı duyurdu.

Matamoros işçilerinin çoğu saatte 1 doların altında kazanıyor.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 70 bin işçinin çalıştığı sanayi bölgesinde 30 bin kadar işçi bir ay önce fiili olarak iş bırakmış, iki hafta sonra ise yasal grev süreci başlamıştı. İşçiler yüzde 20 ücret zammı ve yıllık 32 bin peso (yaklaşık 1685 dolar) ikramiye talep ediyorlardı. Fabrika yönetimleri teker teker işçilerin taleplerini kabul etmek zorunda kalırken, talepleri kabul edilen işçiler işe geri dönmüş, kabul edilmeyenler ise grevi sürdürmüşlerdi.

Matamoros’ta 30 yıl sonra ilk defa kitlesel bir işçi hareketi yaşandığı belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

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